انت الان تتابع خبر الموافقة على تثبيت العقود بوزارة الزراعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الزراعة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العلياوي وافق اليوم على محاضر تثبيت العقود ممن هم على ملاك وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها ومضى على مدة عملهم سنتين فأكثر".

وبينت، أن "عدد المشمولين بهذا القرار بلغ أكثر من خمسة آلاف وستمائة وخمسين عقدا في مختلف اقسام وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها ".

