انت الان تتابع خبر الصحة تبحث مع الأمم المتحدة سبل مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزير أستقبل وفد مكتب الامم المتحدة الاقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات في القاهرة برئاسة مديرة المكتب كرستينا البرتين والدكتور علي البرير ممثل المكتب في العراق وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة"، مبينة أنه "تم بحث التعاون المشترك في مكافحة المخدرات".وأشارت الوزارة إلى أنه "تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق الثنائي بين وزارة الصحة والمنظمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك التعاون في مجال معالجة الإدمان وتطوير القدرات التدريبية للكوادر العراقية وتوفير الأجهزة المتطورة للكشف عن المخدرات بهدف الحد من الآثار السلبية على المجتمع والبلاد".