انت الان تتابع خبر بعد حملة مناهضة العنف ضدها.. السوداني يؤكد: إنصاف المرأة هدفنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة وتابعته الخليج 365، إن "المرأة العراقية قدمت وضحت وجاهدت وكانت شريكاً حقيقياً للرجل في مختلف الميادين"، مردفا،" نحن أمام مسؤولية الدفاع عن المرأة وتمكينها ووضعها في المكان المستحق".وأضاف، أن "موقفنا كان واضحاً بأن تكون المرأة حاضرة في مجلس الوزراء وفي مختلف الاختصاصات".

وتابع السوداني، "نحن بحاجة إلى جهد المرأة ومثابرتها وحرصها في كل مكان".