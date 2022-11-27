انت الان تتابع خبر أمطار وعواصف رعدية.. تقرير مفصّل لطقس العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين ، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة في الأقسام الغربية منها وحدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار بيان الهيئة إلى، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في الأقسام الغربية منها مع حدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن " طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: