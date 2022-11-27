انت الان تتابع خبر بينها تخص المواد المخدرة.. قرارات جديدة من مجلس القضاء الاعلى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، جلسته الخامسة عشر برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.



وقال أعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خلال الجلسة تقرر التأكيد على بذل اقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الاعلى بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان ان "المجلس اقر ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".