انت الان تتابع خبر القبض على 16 متهماً بجرائم تجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبناءً على معلومات استباقية دقيقة، نفذت مفارز الوكالة في محافظة النجف الاشرف عملية نوعية اطاحت من خلالها بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 6 متهمين بالجرم المشهود".وأضافت، أن "احد المتهمين قاوم القوة الامنية بواسطة اطلاق النار من سلاح مسدس خلال مطاردته في احد شوارع المحافظة".

وبينت، أن "مفارز اخرى في محافظة كربلاء من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة الاثار وبحوزتهم 4 قطع اثرية، فضلا عن القاء القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وبحوزته (98 ورقة فئة 50 دولار) واموال عراقية مزيفة".

وأتم البيان: "من خلال الممارسات الامنية التي تنفذها مفارز الوكالة تم ضبط عدد من المرآب الوهمية داخل منفذ سفوان في محافظة البصرة والقبض على 6 اشخاص يقومون باستخدامها لتحويل السيارات خلافا للضوابط".

