انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يبحث تبادل الخبرات الأمنية مع الناتو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جوفالي ايانوجي، تكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري التقى اليوم الأحد الجنرال جوفالي ايانوجي، مبينا ان "في بداية اللقاء رحب الشمري بضيفه وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب البيان، أكد الشمري أن "بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة بوجود قائد البعثة"، مشدداً على "ضرورة تطويرها واستمرارها وترسيخها".

من جانبه، أكد الجنرال ايانوجي "اهتمام الحلف بالتنسيق مع الجانب العراقي ممثلا بوزارة الداخلية في مجال الدورات وتكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب".

وفي نهاية اللقاء قدم الجنرال ايانوجي شكره وتقديره للوزير الشمري وأثنى كثير على الضيافة وحسن الاستقبال، وفقا للبيان.