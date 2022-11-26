انت الان تتابع خبر الشرطة الروسية تعتقل "المثليين" في موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اعتقال الشرطة مجموعة من المثليين ف الشوارع.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سحل امرأة تحمل لافتة مؤيدة للمثلية الجنسية.



وبيّن الفيديو صراخ المرأة لحظة اعتقالها من قبل الشرطة الروسية.

الاعتقال أتى بعد فض مظاهرة نظمها عشرات المثليين جنسيا، للمطالبة بحقوقهم وممارسة أنشطتهم علناً.

