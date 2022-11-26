انت الان تتابع خبر الحشيش يطفو فوق سواحل اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة انها "تلقت معلومات تفيد بوجود جسم مشبوه قرب شواطئ تل أبيب، وعندما هرعت طواقمها إلى المكان وجدت أنبوبا محشوا بعبوات صغيرة تحتوي على مادة مجهولة، أظهرت الفحوصات المخبرية أنها مخدرات". واعتقدت أجهزة الأمن الإسرائيلية في بداية الأمر أن "الجسم المشبوه يحتوي مواد متفجرة، إلا أن نتائج الفحص فندت ذلك".

وعثرت طواقم الشرطة لاحقا على "ثلاث عبوات أخرى محشوة بالمخدرات قرب شاطئ جاش في ساحل شارون".

وعثرت أيضا على "عشرات الكيلوغرامات من الحشيش قرب شواطئ نهاريا، وحيفا، وطيرة الكرمل، وزخرون يعقوب، والخضيرة".

وأفاد موقع "كورسور" الإسرائيلي الناطق باللغة الروسية في وقت سابق، بأن "طواقم الشرطة في منطقة ريشون لتسيون ضبطت أحد أكبر المعامل المخبرية التي تنتج المواد المخدرة، بمساحة 600 متر مربع، على عمق 2.5 متر تحت سطح الأرض، ومزود بالمواد والمعدات اللازمة".



وذكر الموقع سابقا أن "المباحث الإسرائيلية ضبطت مختبرا داخل منزل يعود لطالب يبلغ من العمر 19 عاما في مدينة أشدود، وصادرت من محيطه نحو ألف شجيرة قنب بقيمة ربع مليون شيكل إسرائيلي".