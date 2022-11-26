انت الان تتابع خبر وفاة وزير الخارجية البيلاروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بليتا"، أن "وزير خارجية البلاد فلاديمير ماكي، توفي اليوم".

ونقلت الوكالة عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية، أناتولي غلاز، قوله إن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".



وكان من المقرر عقد محادثات بين ماكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف الإثنين المقبل.

وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.

