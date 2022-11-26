انت الان تتابع خبر انقاذ طفل سقط بفتحة للصرف الصحي شرقي بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني نجحت بإنقاذ طفل سقط داخل فتحة للصرف الصحي بعمق كبير في منطقة الگيارة التابعة إلى مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف البيان، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني اضطرت الى إنزال احد رجالها داخله الفتحة ليتمكن من سحب الطفل واخراجه من عمق فتحة الصرف الصحي قبل ان يفقد الوعي ويختنق نتيجة استنشاق غاز الميثان المتولد من تحلل المواد العضوية، كذلك تم إجراء الإسعافات الأولية والتأكد من صحة الطفل قبل تأمين نقله الى مستشفى لضمان سلامته الصحية".