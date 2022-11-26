انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يخاطب العلوميين: ستحرمون من التوظيف بهذه الحالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "اي مؤهل من ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) لم يحضر الاختبار في الوقت المحدد له سيحرم من فرصة التوظيف".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، ان مجلس الخدمة قد اكمل كافة المستلزمات المطلوبة لإنجاز المرحلة الثانية من التعيينات الخاصة بالمشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل من ذوي المهن الصحية الساندة، والمتعلقة باختبار المؤهلين منهم.



واكد اللهيبي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس ومن خلال كوادره أكمل متطلبات تهيئة المختبرات فنيا ولوجستيا وبالتعاون مع المسؤولين في الجامعات المشمولة بإجراء الاختبارات في مختبرات كلياتها ومراكز الحاسبات والتعليم المستمر لغرض انجاز مرحلة الاختبار دون اي عوائق"، مبينا ان "المجلس سيجري الاختبارات ليومي الاثنين والثلاثاء المصادف٢٨ -٢٠٢٢/١١/٢٩ وحسب الموعد المرسل لكل مؤهل".