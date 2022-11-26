انت الان تتابع خبر تركيا تكشف: عملية برية ستبدأ قريباً في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوسائل نقلا عن تقرير لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في اجتماع مغلق للحزب الحاكم، أن العملية البرية ستنفذ في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أنه "لم يكن بالإمكان الحصول على الدعم المطلوب من كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال سوريا، ولكن رغم ذلك، فإن العملية جرت وكانت ناجحة".



وبدأت تركيا يوم منذ 20 نوفمبر الجاري، عملية جوية ضد حزب "العمال الكردستاني (التركي)" في شمال سوريا، نفذ خلالها سلاح الجو التركي ضربات على مواقع في مدينة عين العرب.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها "ناجحة" ولم يستبعد أن تتبعها عملية أرضية.

وفي وقت سابق، دعا منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، إلى التوقف عن زعزعة الاستقرار في شمالي سوريا.



وردا على سؤال بشأن الغارات الجوية التركية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية الكردية على هامش مؤتمر حوار المنامة، وصف ماكغورك الوضع في شمال سوريا بـ "الصعب".