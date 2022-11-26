انت الان تتابع خبر قطر.. اندلاع حريق بالقرب من قرية المشجعين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - دوليات

اندلع حريق هائل في مدينة لوسيل في كأس العالم لكرة القدم في قطر، مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء بجوار إحدى قرى المشجعين في البلاد



وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه يمكن رؤية أعمدة الدخان الضخمة تتصاعد عبر قرية المشجعين، المسماة جزيرة قطيفان الشمالية، على الرغم من أن مكان نشوب الحريق لا يزال غير واضح.

وقال مسؤولون إن "الحريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء في المدينة".

وسعت السلطات إلى طمأنة المشجعين والمقيمين في تغريدة نُشرت بعد الساعة 10 صباحًا بقليل بتوقيت الدوحة، لكن مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر أن الحريق كان مرئيًا من على بُعد أميال.

وتظهر الصور القرية، المكونة من خيام قماشية، في مدينة لوسيل شمال العاصمة الدوحة على الساحل الشرقي لقطر.

وقالت السلطات القطرية إن الدفاع المدني سيطر على حريق في مبنى قيد الإنشاء دون وقوع إصابات.

تُظهر اللقطات سطح مبنى مشتعلًا بالقرب من قرية المشجعين، لكن لم يتضح على الفور ما هو المبنى قيد الإنشاء.