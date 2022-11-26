انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني إستقبل ، اليوم السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأضاف، ان "السفير نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبيناً أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".



وأشار البيان الى، أن "اللقاء تناول مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".