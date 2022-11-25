في الوقت القاتل.. إيران تتغلب على ويلز 2-0 في كأس العالم (فيديو)

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي فشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل روزبه جشمي الهدف الأول في المباراة بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 90+8.

ولعب منتخب ويلز بـ10 لاعبين بعد طرد الحارس واين هينيسي في الدقيقة 87 بعد تدخل متهور على مهدي طارمي مهاجم إيران.

ورفع الفوز رصيد منتخب إيران إلى 3 نقاط في الصدارة مع منتخب إنجلترا، في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب ويلز عند نقطة وحيدة.

ولحساب الجولة ذاتها والمجموعة ذاتها يلعب إنجلترا مع الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكان منتخب ويلز قد تعادل مع الولايات المتحدة 1/1 في الجولة الأولى، في حين خسر منتخب إيران 2/6 أمام إنجلترا.

وهذه المشاركة الثانية لمنتخب ويلز في كأس العالم وكانت المشاركة الأولى في نسخة 1958، في حين يشارك منتخب إيران في كأس العالم للمرة السادسة. والثالثة على التوالي.

وسيلعب منتخب ويلز مع إنجلترا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء، وفي التوقيت ذاته يلعب منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات غاريث بيل قائد منتخب ويلز اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع فريق بلاده عندما خاض مباراته رقم 110 مع الفريق في مواجهة إيران.