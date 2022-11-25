انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد لأسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.44% إلى 78.28 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.12% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.