انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد لأسعار النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.44% إلى 78.28 دولار للبرميل.
فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.12% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.
فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.12% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.