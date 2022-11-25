انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: الأوكرانيون يواجهون معاناة شديدة ومروعة جراء الضربات الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر في بيان: "الملايين يواجهون معاناة شديدة وظروفا معيشية مروعة جراء هذه الضربات"، مشيرا إلى أن هذا "يمثل مشاكل خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يتطلب وجود سبب عسكري واضح ومباشر لكل موقع يتم استهدافه".وفي البيان نفسه، قال فولكر إن التحليل الأولي الذي أجرته الأمم المتحدة لمقاطع مصورة يبدو أنها تظهر جنودا أوكرانيين يعدمون أسرى حرب روسا يشير إلى أنه "من المرجح جدا أن تكون حقيقية".