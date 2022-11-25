وزير الصحة: يجب دعم الدولة بالمنتج الوطني الصحي وتقليل الاعتماد على المستورد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

شدد وزير الصحة صالح الحسناوي، على ضرورة زيادة مستوى الانتاج في مصطنع الصحة الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعقمات والمطهرات في الدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية.



وبحسب بيان لوزارة الصحة، قال الحسناوي ان "الدولة عازمة وفق برنامجها الحكومي على دعم المنتجات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي"، مشيرا الى ان "منتجات المصنع الوطني الصحي تمتاز بالجودة وبمواصفات عالمية معتمدة، فضلا عن كون قدرته الانتاجية عالية، بما يسمح له في تحقيق الاكتفاء الذاتي".

بدوره، اشار مدير الانتاج في المصنع وميض منذر الى "تقديم العديد من الدورات التخصصية والندوات والورش للملاكات الصحية، بشأن استخدام هذه المنتجات في تعقيم وتعفير صالات العمليات واقسام المستشفيات بشكل يؤدي الغرض الوقائي من استعماله في دوائر صحة بغداد والمحافظات"، وفقا للبيان.