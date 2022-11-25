انت الان تتابع خبر الناتو: دعم الغرب لأوكرانيا السبيل الوحيد للوصول إلى مفاوضات سلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

جدد حلف شمال الأطلسي، دعمه غير المسبوق لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، والذي طوى شهره التاسع.



وقال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن "دعم الغرب للقوات الأوكرانية عسكريا يعد السبيل الوحيد للوصول إلى مفاوضات سلام".

كما اعتبر "ألا سلام دائما على الأراضي الأوكرانية إذا انتصرت روسيا المعتدية"، وفق وصفه.

إلى ذلك، شدد على أن الحلفاء سيزودون كييف بأحدث أنظمة الدفاع الجوي، يدربون قواتها على استخدام أحدث الأسلحة، بحسب ما نقلت رويترز.

وأردف أن أعضاء الحلف سيساعدون أوكرانيا في الانتقال من اعتمادها على المعدات العسكرية الروسية إلى منظومة التسليح الغربية، ويدعمونها من أجل بناء قواتها المسلحة في الأمد البعيد .

إلى ذلك، دعا إلى توثيق الاعتداءات التي تستهدف المدنيين على الأراضي الأوكرانية، مؤكداً أنها "جرائم حرب".

أما في ما يتعلق بتوسع الحلف، الذي اعتبرته روسيا رأس حربة في صراعها ضد أوكرانيا، فرأى أن موسكو أخفقت في عرقلة توسعه، مشيراً إلى أن الناتو يتهيأ لاحتضان السويد وفنلندا.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي اصطفت دول الحلف إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على الروس.

في حين اتهمت روسيا مراراً الغرب بالسعي لتهديد أمنها الاستراتيجي، عبر توسع الناتو في محيطها، ما اعتبرته خطاً أحمر.