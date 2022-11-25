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الصين.. حريق يلتهم أجساد 10 أشخاص ويتسبب بإصابة 9 اخرين (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر التلفزيون الصيني الحكومي، أن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى.

‬وقالت وسائل إعلام رسمية، إن السكان المقيمين في المبنى تمكنوا من النزول إلى الطابق‭ ‬السفلي.

ويعد الحريق الثاني من نوعه في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع أيضا.

ويخضع إقليم شينجيانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من فيروس ، على الرغم من أن التلفزيون الصيني قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد.‭

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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