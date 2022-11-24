انت الان تتابع خبر في العراق.. تسرب بيانات 17 مليون حساب واتساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان، إن "هناك تسريباً في بيانات 487 مليون مستخدم واتساب نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق".

واكد المركز أن "التسريب يشمل 84 دولة بعد إن ادعى شخصا امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم".



وبين المركز ان "البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالاعلانات"، مضيفا أن "شركة ميتا لم تعلق على انباء التسريبات لحد الان".