لعنة المونديال مستمرة مع فرنسا.. إصابة جديدة

وغادر كينغسلي كومان مران منتخب فرنسا، الخميس، قبل يومين من مواجهة حامل لقب كأس العالم لكرة القدم أمام الدنمارك في المجموعة الرابعة.

وخرج كومان من الملعب دون ظهور أي إصابة واضحة، خلال المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين، ومن بينهم رافايل فاران، الذي غاب عن المشاركة في المباراة الافتتاحية لفرنسا، التي فازت 4-1 على أستراليا، بسبب عدم تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وأبلغ مصدر رويترز أن كومان، البالغ عمره 26 عاما، شعر ببعض الآلام العضلية في مباراة ودية ضد فريق محلي، الأربعاء.

وقد تعني الإصابة ابتعاد كومان عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في المونديال، مما سيمثل ضربة قوية جدا، لأنه من المواهب الكبيرة في مركز الجناح.

وتعرض فريق المدرب ديدييه ديشان لعدة إصابات وخرج المهاجم كريم بنزيمة من التشكيلة يوم السبت الماضي وغادر لوكا هرنانديز البطولة بعد تعرضه لإصابة خطيرة ضد أستراليا.



وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمرك وتونس.