شباب العراق يتغلب على نظيره التركي وديا

تغلبَ منتخبُ الشباب، اليوم الخميس، على نظيره التركيّ بهدفٍ واحدٍ من دون مُقابلٍ في المُباراةِ الوديّةِ التي استضافها ملعبُ أرسلان زكي في مدينةِ أنطاليا التركيّة.