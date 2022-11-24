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شباب العراق يتغلب على نظيره التركي وديا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439126-638049051945129274.jpg

2022-11-24 | 17:44

شباب العراق يتغلب على نظيره التركي وديا

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1,224 مشاهدة

تغلبَ منتخبُ الشباب، اليوم الخميس، على نظيره التركيّ بهدفٍ واحدٍ من دون مُقابلٍ في المُباراةِ الوديّةِ التي استضافها ملعبُ أرسلان زكي في مدينةِ أنطاليا التركيّة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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