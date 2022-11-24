انت الان تتابع خبر الساعدي يتوعد بكشف من حاول عرقلة قراءة مشروع جهاز الأمن الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توعد النائب المستقل علي الساعدي، الخميس، بكشف أسماء من حاول عرقلة قراءة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني.

وقال الساعدي في بيان، “بعد تغييبه سابقاً حاولت اليوم الإرادات الحزبية مجدداً سحب قراءته من جلسة مجلس النواب ولكن بإرادة الغيارى من أعضاء المجلس وبتدخل من قبلنا وبإصرارنا على قراءة مشروع القانون للمرة الأولى، والمضي قدماً بتعديلاته حتى إقراره في الجلسات القادمة”.

وأكد الساعدي إنه “بهمة الشجعان من أعضاء المجلس لن تثنيهم ضغوطات الاحزاب وعرقلتهم لإقرار القوانين المهمة بحجج خسيسة الا وهي (المذهبية او القومية) متناسين إن العراقيين جميعاً متساوون حسب ما نص عليه الدستور العراقي”.

وأضاف أنه “في حال تكرار ما حصل اليوم وعرقلة التصويت دون وجه حق قانوني، أو علمي على قوانين الأجهزة الأمنية؛ فسألجأ الى وسائل الاعلام وأخرج بمؤتمر صحفي؛ من مجلس النواب برفقة عدد من اعضاء المجلس وذكر بالاسماء الاشخاص وتوجهاتهم الحزبية؛ من يعمل بالضد من أجهزتنا العسكرية والأمنية وكافة وأبناء شعبنا العزيز ويساوم على أبسط حقوقهم”.