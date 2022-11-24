- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر مدينة مكسيكية تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر طبق لصلصة مشهورة (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتعد "الجواكمولي" صلصة تغميس تعتمد على "الأفوكادو"، وأول من ابتكرها هم "الأزتك"، وهي الآن تعرف في المكسيك.
وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في "بيريبان"، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغرامًا من "الجواكمولي".
ويعد ذلك الأمر جزءًا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في "بيريبان"، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.
من جانبه، قال رئيس بلدية "بيريبان" ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفًا صعبًا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من "الجواكمولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرًا مذهلًا".
وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في "بيريبان"، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغرامًا من "الجواكمولي".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.
ويعد ذلك الأمر جزءًا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في "بيريبان"، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.
من جانبه، قال رئيس بلدية "بيريبان" ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفًا صعبًا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من "الجواكمولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرًا مذهلًا".
بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث مرسيدس سيرفانتس: "كانت النتيجة جيدة جدًا، وتفوقت بيريبان على نفسها".
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الحدث هو الترويج لـ"بيريبان"، حيث نريد أن يعرف جميع الأشخاص أن المدينة تنتج "الأفوكادو" بأعلى مستويات الجودة والنكهة.
وتفوقت بيريبان على الرقم القياسي السابق البالغ 3788 كيلوغرامًا، الذي أعده أكثر من 350 شخصًا في بلدة تانسيتارو بالمكسيك في 6 نيسان 2018.
يشار إلى أن ولاية "ميتشواكان" هي المصدّر الوحيد للأفوكادو إلى الولايات المتحدة، ولكن، حظرت أمريكا بشكل مؤقت واردات فاكهة الأفوكادو من المكسيك في شباط الماضي، بعد أن تلقى أحد المفتشين الزراعيين الأمريكيين بولاية ميتشواكان تهديدات عبر الهاتف.
وتفوقت بيريبان على الرقم القياسي السابق البالغ 3788 كيلوغرامًا، الذي أعده أكثر من 350 شخصًا في بلدة تانسيتارو بالمكسيك في 6 نيسان 2018.
يشار إلى أن ولاية "ميتشواكان" هي المصدّر الوحيد للأفوكادو إلى الولايات المتحدة، ولكن، حظرت أمريكا بشكل مؤقت واردات فاكهة الأفوكادو من المكسيك في شباط الماضي، بعد أن تلقى أحد المفتشين الزراعيين الأمريكيين بولاية ميتشواكان تهديدات عبر الهاتف.
وتحتل "بيريبان" المرتبة السابعة في إنتاج وتصدير الأفوكادو.