انت الان تتابع خبر مدينة مكسيكية تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر طبق لصلصة مشهورة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعد "الجواكمولي" صلصة تغميس تعتمد على "الأفوكادو"، وأول من ابتكرها هم "الأزتك"، وهي الآن تعرف في المكسيك.

وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في "بيريبان"، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغرامًا من "الجواكمولي".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.ويعد ذلك الأمر جزءًا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في "بيريبان"، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.من جانبه، قال رئيس بلدية "بيريبان" ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفًا صعبًا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من "الجواكمولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرًا مذهلًا".

بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث مرسيدس سيرفانتس: "كانت النتيجة جيدة جدًا، وتفوقت بيريبان على نفسها".