انت الان تتابع خبر زهراء بن ميم تعلن انسحابها من مسلسل "حيرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بن ميم في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" :"أعلن لكل جمهوري والمتابعين ومحبين مسلسل حيرعن إنسحابي من المسلسل بسبب ظروف صحية طارئة"، مبينة انها"حزينة جداً بسبب قرار الإنسحاب".واضافت :"اشكر الشركة التركية وقناة ام بي سي لتفهمهم ومساندتهم ودعمهم اللي كان ومازال يغمرني بكل الحب والاهتمام والاحترام"، موضحة :"لا استطيع ان اجد كلمات تصف تعاملهم الاكثر من رائع كنت وسأبقى جزء من هذه العائلة قلباً وقالباً".

وتابعت:"ذكريات جميلة وممتعة مع الكادر الفني والاداري والممثلين اللي همه عائلتي الثانية واللي ما رح انساهم ابداً واللي رح اشتاقلهم جداً جداً، شكرا جزيلا من كل قلبي على كل ثانية في هذا العمل".