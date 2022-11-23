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بينها مخيم.. تركيا تقصف منطقة حدودية بين العراق وسوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد الموقع بأن "الغارات التركية استهدفت قوات حماية مخيم الهول"، مشيرا إلى "ورود أنباء عن فرار نساء من المخيم".

وأكد فرهاد شامي مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن "الطيران الحربي التركي استهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول".


وأشار إلى القصف "تسبب في فرار بعض عائلات داعش من المخيم"، موضحا أن "القوات تطاردهم في الوقت الحالي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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