انت الان تتابع خبر بينها مخيم.. تركيا تقصف منطقة حدودية بين العراق وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد الموقع بأن "الغارات التركية استهدفت قوات حماية مخيم الهول"، مشيرا إلى "ورود أنباء عن فرار نساء من المخيم".

وأكد فرهاد شامي مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن "الطيران الحربي التركي استهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول".



وأشار إلى القصف "تسبب في فرار بعض عائلات داعش من المخيم"، موضحا أن "القوات تطاردهم في الوقت الحالي".