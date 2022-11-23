انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: ضعف الدولة هو ما سمح بتكرار الهجمات الإيرانية والتركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تيمور في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "ما يجري في الإقليم يثير الكثير من التساؤلات مع تزامن الهجمات التركية والإيرانية بدعوى وجود جهات معادية لهم في العراق"، موضحا ان "عدم وحدة مكونات الشعب العراقي هو ما جعل هذه الدول تتمادى في قصف الأراضي العراقية".وأضاف: "ضعف الدولة العراقية هو ما سمح بتكرار الهجمات الإيرانية والتركية على العراق وهناك انباء عن تجاوز كويتي على الحدود البحرية في الخليج ".

وأشار تيمور الى ان "الجماعات المعارضة لإيران وتركيا موجودة في العراق قبل وجود إقليم كردستان"، مبينا ان "حزب العمال هو تنظيم معادي للإقليم ولا رغبة لنا في بقائه في العراق وطالبناهم في مناسبات عدة الى ترك السلاح ويكونوا حزب سياسي ويعودوا الى تركيا".



ولفت الى ان "الأحزاب الإيرانية المعارضة موجودة ضمن مخيمات تشرف عليها الأمم المتحدة وتبعد عن الحدود الإيرانية بمسافات كبيرة تصل الى 200 كم وقد اوضحنا لهم مرات عديدة بعدم التعدي على ايران وهناك اتفاقية بعدم استخدام السلاح في مهاجمة ايران".