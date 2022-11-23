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بعد الإطاحة بألمانيا.. سلوك حضاري من جماهير اليابان

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-23 | 17:55

بعد الإطاحة بألمانيا.. سلوك حضاري من جماهير اليابان

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اظهر جمهور المنتخب الياباني مرة اخرى صورة رائعة خلال مباراة فريقه مع ألمانيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مشجعي اليابان ساعدوا في تنظيف مدرجات ستاد خليفة الدولي، بعد فوز منتخب بلادهم المثير على ألمانيا.

وكان منتخب اليابان، قد حقق فوزا مفاجئا قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1)، اليوم الأربعاء.

المنتخب الألماني تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي جوندوجان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب اليابان حقق للمرة الأولى الفوز في مباراة بكأس العالم بعد تلقيه الهدف الافتتاحي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جمهور اليابان بسلوك حضاري، إذ ساهم في تنظيف المدرجات خلال حضوره للمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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