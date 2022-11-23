بعد الإطاحة بألمانيا.. سلوك حضاري من جماهير اليابان

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مشجعي اليابان ساعدوا في تنظيف مدرجات ستاد خليفة الدولي، بعد فوز منتخب بلادهم المثير على ألمانيا.

وكان منتخب اليابان، قد حقق فوزا مفاجئا قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1)، اليوم الأربعاء.



المنتخب الألماني تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي جوندوجان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب اليابان حقق للمرة الأولى الفوز في مباراة بكأس العالم بعد تلقيه الهدف الافتتاحي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جمهور اليابان بسلوك حضاري، إذ ساهم في تنظيف المدرجات خلال حضوره للمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

