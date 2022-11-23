- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بعد الإطاحة بألمانيا.. سلوك حضاري من جماهير اليابان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439040-638048194379534782.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-23 | 17:55
المصدر:
4,336 مشاهدة
اظهر جمهور المنتخب الياباني مرة اخرى صورة رائعة خلال مباراة فريقه مع ألمانيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مشجعي اليابان ساعدوا في تنظيف مدرجات ستاد خليفة الدولي، بعد فوز منتخب بلادهم المثير على ألمانيا.
وكان منتخب اليابان، قد حقق فوزا مفاجئا قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1)، اليوم الأربعاء. المنتخب الألماني تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي جوندوجان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جمهور اليابان بسلوك حضاري، إذ ساهم في تنظيف المدرجات خلال حضوره للمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.
وكان منتخب اليابان، قد حقق فوزا مفاجئا قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1)، اليوم الأربعاء.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب اليابان حقق للمرة الأولى الفوز في مباراة بكأس العالم بعد تلقيه الهدف الافتتاحي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جمهور اليابان بسلوك حضاري، إذ ساهم في تنظيف المدرجات خلال حضوره للمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد