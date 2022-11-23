انت الان تتابع خبر موقع البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم الكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب المتحدث باسم البرلمان خايمي دوك على موقع تويتر: إن "الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرض حاليا لتأثير من الخارج يتسبب في حجب الخدمة".

وصوت النواب في وقت سابق اليوم لصالح تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وأكدوا أن الهجمات التي تشنها موسكو على أهداف مدنية، مثل البنية التحتية للطاقة، تنتهك القانون الدولي.

