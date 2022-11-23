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موقع البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم الكتروني

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب المتحدث باسم البرلمان خايمي دوك على موقع تويتر: إن "الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرض حاليا لتأثير من الخارج يتسبب في حجب الخدمة".

وصوت النواب في وقت سابق اليوم لصالح تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وأكدوا أن الهجمات التي تشنها موسكو على أهداف مدنية، مثل البنية التحتية للطاقة، تنتهك القانون الدولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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