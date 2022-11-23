انت الان تتابع خبر بعد قمة "بالي".. استثمار أمريكي في الهند بـ 15 مليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‎من المقرر أن تستثمر وكالة الحكومة الفيدرالية الأمريكية أكثر من 15 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية الصحية في الهند.

وقال البيت الأبيض في ورقة الحقائق الخاصة به، "ستستثمر DFC أكثر من 15 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية الصحية في الهند، بما في ذلك دعم توسيع سلسلة عيادات العيون لإجراء الجراحة التصحيحية للأفراد المحرومين من الخدمات ومؤسسة اجتماعية مقرها الهند تصنع منتجات النظافة النسائية الآمنة وبأسعار معقولة للنساء المحرومات".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي عن PGII في قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الثلاثاء الماضي، تسريع الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم وتعزيز الاقتصاد العالمي.

وفي قمة مجموعة العشرين 2022 في بالي بإندونيسيا، شارك الرئيس بايدن والرئيس الإندونيسي ويدودو ورئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين في استضافة مجموعة من قادة مجموعة العشرين لإظهار التزامهم المشترك بتعميق المشاركة في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII) لتسريع الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم وتقوية الاقتصاد العالمي".

وتماشياً مع موضوع مجموعة العشرين لعام 2022، "التعافي معاً، استعادة أقوى"، تهدف استثمارات PGII إلى خلق تأثيرات إيجابية دائمة للبلدان الشريكة، وتعزيز مرونة المجتمعات، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن تحقيق الأمن الاقتصادي للشركاء وسلاسل التوريد العالمية.

وعلى هامش القمة، التقى بايدن والرئيس ويدودو والرئيس فون دير لاين مع قادة ووزراء آخرين لمجموعة العشرين من الأرجنتين وكندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وجمهورية كوريا والسنغال والمملكة المتحدة، تسليط الضوء على تعاون PGII والدعم بين الشركاء المتشابهين في التفكير على مستوى العالم.

وعرض القادة الطرق التي يجتمع من خلالها شركاء PGII لتمويل البنية التحتية التحويلية وتعبئة القطاع الخاص كمحركين للبنية التحتية والاستثمارات العالمية عالية الجودة، كما جاء في ورقة حقائق البيت الأبيض.

ويأتي هذا الحدث في نهاية أسبوع من إعلانات مشروع PGII الإضافية من قبل الرئيس بايدن، بما في ذلك في مؤتمر الأطراف وقمة الآسيان وفي اجتماع ثنائي مع مضيف مجموعة العشرين، إندونيسيا.