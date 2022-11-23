انت الان تتابع خبر العراق والكويت يؤكدان على رفع التعاون البرلماني والحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "زار مجلس الأمة الكويتي حيث كان في استقباله رئيس المجلس أحمد السعدون".

وأكد، أن "عمق العلاقة بين الجارين الشقيقين يعزز أهمية تنمية أواصرها المجتمعية عبر مختلف الفعاليات، بعد أن تمكن البلدانِ من تجاوز آثار الماضي، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، على مستوى اللجان وزيادة اللقاءات المتبادلة".



من جانبه، هنأ رئيس مجلس الأمة، رئيس مجلس الوزراء "بمناسبة نيل ثقة مجلس النواب العراقي، مؤكداً استعداده لدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقة بين شعبي العراق والكويت".

وتناول اللقاء، وفق البيان، "بحث العلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تنمية التعاون، على المستوى البرلماني والحكومي والمجتمعي بين العراق والكويت، والتنسيق الثنائي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية منها والدولية".