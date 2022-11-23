انت الان تتابع خبر الصين تطالب "الناتو" باحترام حدوده وان لا يتجاوز صلاحياته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لي جيان في مؤتمر صحفي: "بعد انتهاء الحرب البادرة نمت مخالب توسع الناتو بشكل أعمق وأوسع. وشمل الناتو ليس فقط الفضاء الإلكتروني والفضاء، المجالين اللذين كان من المفترض في الأصل أن يتم التعامل معهما من قبل الأمم المتحدة والوكالات الدولية الخاصة... كما أنه قام بتوسيع نطاق تدخله في مجموعة واسعة من المجالات المدنية بما فيها تغير المناخ والبنية التحتية الأساسية والابتكار التكنولوجي وسلاسل التوريد وموارد الطاقة والصحة".وأشار إلى أن "الناتو بكونه منظمة إقليمية، يجب عليه مراعاة حدوده الجغرافية وعدم محاولة فرض قواعده الخاصة والسعي لتجاوز صلاحياته".

وأضاف لي جيان: "يعد تشكيل وتطوير السلاسل الإنتاجية العالمية وسلاسل التوريد نتيجة للعمل المشترك لقواعد السوق واختيار المصانع. وقامت الصين في السنوات الماضية بتنظيم التعاون الإيجابي والمتساوي في المجالات المناسبة مع الدول ومصانع المناطق المختلفة بما فيها الدول الأعضاء في حلف الناتو، الأمر الذي أتى بفائدة كبيرة لشعوب جميع الأطراف".



وتابع أن "استخدام الأيديولوجية ونظام القيم لرسم خطوط فاصلة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري لن يلحق أضرارا بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي فحسب بل وسيصبح إطلاق نار على قدمك".