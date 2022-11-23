انت الان تتابع خبر روسيا تسقط 5 طائرات "درونز" اوكرانية وتقطع الكهرباء عن كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، ان "القوات الروسية حققت تقدما في دونيتسك وصد هجمات أوكرانية في المدينة، كما استهدفت مجموعات مسلحة أوكرانية في زابوريجيا".

والثلاثاء، تعرّضت شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرات، فيما كانت القوات الروسية هناك "في حالة تأهب"، على ما أعلنت السلطات المعنية في موسكو.



وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في وقت سابق الاربعاء، تعرض منشآت للبنية التحتية في المدينة للقصف، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس البلدية على تلغرام: "العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي"، دون مزيد من التفاصيل.

وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال ووسط كييف، بحسب مراسلي الوكالة.



واستهدفت القوات الروسية بشكل متزايد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، في الأسابيع القليلة الماضية، مع مواجهتها انتكاسات في ميادين القتال.