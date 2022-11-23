انت الان تتابع خبر النقابة تبحث مع الصحة إجراءات شمول الصحفيين بالعلاج المجاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقابة ورد لـ الخليج 365، إن اللامي "التقى اليوم وزير الصحة صالح الحسناوي؛ لبحث إجراءات طلب النقابة شمول الصحفيين بالعلاج المجاني في الأجنحة الخاصة للمستشفيات الحكومية وإعفائهم من أجور العمليات الجراحية وتخصيص العلاج المجاني ممن لديهم أمراض مزمنة وامكانية تسهيل إجراءات علاج ممن يقتضي علاجهم خارج العراق".وأكد اللامي "استعداد النقابة للتعاون مع وزارة الصحة ومؤسساتها للنهوض بالواقع الصحي في العراق".

من جهته، أشاد الحسناوي "بالدور الوطني الفاعل للنقابة على جميع الأصعدة إضافة إلى دور وسائل الاعلام في رفع الوعي الصحي لدى الجميع".

