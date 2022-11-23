انت الان تتابع خبر رشيد وبلاسخارات يبحثان ملف السيادة ويؤكدان على احترامها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورلـ الخليج 365، أن" رشيد استقبل في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف المواطنين والوضع الاقتصادي، وتم التأكيد على دعم الحكومة في تطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".واضاف البيان انه"تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة، حيث أكد رشيد أهمية العمل والتنسيق مع السلطات العراقية في معالجة العديد من القضايا، وخصوصا قضية النازحين عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة والعمل على عودتهم إلى منازلهم ومدنهم آمنين، وإغلاق ملف النزوح في البلاد".

واكد رئيس الجمهورية، على "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز التواصل والحوار مع دول الجوار في مناقشة الملفات على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة وبما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويُعزز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".