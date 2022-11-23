انت الان تتابع خبر ألمانيا.. لصوص يسرقون كنزاً ثمينا بملايين اليوروهات من أحد المتاحف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واقتحم اللصوص متحف الكلت والرومان فجر وسرقوا الذهب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة البافارية.

وتم اكتشاف مخبأ يضم 450 عملة ذهبية في مانشينج، وهي بلدة بالقرب من إنجولشتات في عام 1999، وكان هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف للذهب الكلتي في القرن الماضي. وهي معروضة للجمهور منذ عام 2006.



ويواصل علماء الآثار استكشاف المنطقة بنشاط ويعتبرها المكتب البافاري للحفظ التاريخي من بين أهم المواقع الأثرية شمال جبال الألب.

يشار إلى أن فترة الكلت هي الفترة الممتدة من أواخر العصر البرونزي وعبر العصر الحديدي أي الفترة الممتدة حوالي 700 قبل الميلاد إلى نحو 400 ميلادية.

