انت الان تتابع خبر بعد فوز المنتخب السعودي.. أحلام تتراجع عن "شراء" ميسي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان تصريح لأحلام يعود إلى ما قبل سنوات عن قدرتها على شراء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد عاد إلى الواجهة مع استعدادات مواجهة المنتخب الأرجنتيني للمنتخب السعودي.

ومع هزيمة الأرجنتين، أعلنت المطربة الإماراتية عن تراجع رغبتها في شراء ميسي، وأنها ستكتفي بعرضه في "البوتيك" الخاص بها لعرضه للبيع.



وأكدت في تغريدة عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي عبر حسابها في "تويتر" أنها ليست بحاجة لشراء ميسي بعد الآن، وستكتفي فقط بإهدائه أغنيتها "للفوز جينا مقبلين"، والتي أهدتها للمنتخب السعودي.

وعلقت في التغريدة "من يومين وانتو اشتري ميسي اشتري ميسي، ليش اشتريه وهو بيلعب مع السعودية عطيته أغنية هدية بس ((للفوز جينا مقبلين))، خلاص بتصل له وبطيب خاطره بكلمتين لاتحاتون، الله يهداه من قال يلعب مع السعودية اللي يلعب مع السعودية تكون هذه حاله".



وانتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يجمع كلا من الفنانتين أحلام وأصالة، وهما تسخران من خسارة المنتخب الأرجنتيني، إذ قالت أحلام إنها لم تعد بحاجة لشراء ميسي، وستكتفي فقط بعرضه عبر "بوتيكات" للبيع.وجاء التصريح المتداول لأحلام، والذي سبق ونشرته إحدى الصحف قبل سنوات، بعد أن طلب منها مشجع لمنتخب مانشستر يونايتد، آنذاك، بيع طائرتها الخاصة لشراء اللاعب ميسي بهدف تعزيز صفوف الشياطين الحمر، لترد آنذاك عليه بالقول إنها تستطيع شراء أي لاعب محترف في العالم دون الحاجة إلى بيع طائرتها الخاصة.