انت الان تتابع خبر الحرس الثوري يعلن مقتل أحد مستشاريه بانفجار في دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد بيان للحرس الثوري، بأن "العقيد داود جعفري المستشار في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري قُتل على يد "عملاء إسرائيليين" قرب العاصمة السورية دمشق".

وقال البيان إن "العقيد داود جعفري أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس الثوري في سوريا، قتل صباح أمس الثلاثاء، من قبل النظام الصهيوني (إسرائيل) بانفجار عبوة ناسفة قرب دمشق".

