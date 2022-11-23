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انت الان تتابع خبر صراع هداف كأس العالم يبدأ مبكراً.. لائحة بأبرز المتصدرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438964-638047836393822027.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-23 | 07:59
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الخليج 365 – رياضة
انتهى اليوم الثالث من كأس العالم قطر 2022، واشتد الصراع مبكرًا على لقب هداف البطولة الأغلى.
انتهى اليوم الثالث من كأس العالم قطر 2022، واشتد الصراع مبكرًا على لقب هداف البطولة الأغلى.
وسجل لاعبوا المنتخبات 22 هدفًا حتى الآن، خلال الثلاث أيام الأولى من المونديال.
وكرر ساكا لاعب المنتخب الإنجليزي تجربة فالنسيا وأحرز هدفين في شباك إيران، وفي نفس المباراة سجل مهدي طارمي هدفي إيران الوحيدين.
واستمرارًا لصراع الهداف سجل جيرو لاعب المنتخب الفرنسي هدفين هو الأخر في لقائه أمام أستراليا.
وجاءت قائمة هدافي كأس العالم كالتالي:
وشهد صراع الهداف سخونة كبيرة من أول يوم في المونديال عندما سجل فالنسيا لاعب المنتخب الإكوادوري هدفين في لقاء قطر.
وكرر ساكا لاعب المنتخب الإنجليزي تجربة فالنسيا وأحرز هدفين في شباك إيران، وفي نفس المباراة سجل مهدي طارمي هدفي إيران الوحيدين.
واستمرارًا لصراع الهداف سجل جيرو لاعب المنتخب الفرنسي هدفين هو الأخر في لقائه أمام أستراليا.
وجاءت قائمة هدافي كأس العالم كالتالي: