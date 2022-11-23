انت الان تتابع خبر أوقع 100 إصابة.... زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب غرب تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 100 شخص أصيبوا جراء زلزال تقارب قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب فجر اليوم الأربعاء، ولاية دوزجة شمال غربي تركيا.

وأكد صويلو في تصريحات تلفزيونية أن قوات الأمن أكملت عمليات التفتيش في القرى المحيطة بموقع الزلزال، ولم ترد أنباء عن أضرار جسيمة، مشيرا إلى حدوث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال في بعض المناطق لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا.



من جانبها، قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال وقع الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في قضاء غول ياقا بدوزجة التي تقع إلى الشرق من مدينة إسطنبول.

وشعر سكان إسطنبول وأنقرة وبورصة وإسكي شهير وتشانكيري وزونغولداك وسكاريا بالزلزال الذي وقع على عمق نحو 7 كيلومترات تحت الأرض، وفق إدارة الطوارئ والكوارث التي ذكرت أن قوته بلغت 5.9 درجات على مقياس ريختر، في حين أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أنه كان بقوة 5.9 درجات ووقع على عمق كيلومترين.