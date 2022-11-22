انت الان تتابع خبر شرطة كربلاء تعلن اعتقال أشخاص هاجموا كادراً تدريسياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن اعتقال أشخاص هاجموا كادراً تدريسياً في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إنها "تثمنُ الدور الكبير للأسرة التعليمية والتربوية كافة كون المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء وتطور المجتمعات"، مشيرة الى أنها "ترفض بشكل قاطع أي إعتداء على هذه الكوادر التي لها الفضل الكبير على القوات الأمنية والمجتمع بأكمله".

وأضافت "من واجبنا الأمني الذي يحتم علينا فرض القانون ومحاسبة المخالفين والمطلوبين وحماية المواطنين، فبعد حصول حادث إعتداء على كادر إعدادية المؤاخاة للبنين في ناحية الخيرات التابعة لقضاء الجدول الغربي من قبل أقرباء أحد الطلبة بسبب فصل ولدهم، وعلى الفور وجّه قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني بملاحقة الأشخاص المعتدين".

وتابع بيان القيادة "خلال وقت قياسي تم القبض على المتهمين وحاليا في قبضة العدالة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

وكان مصدر محلي أفاد، اليوم الثلاثاء، بتعرض كادر تدريسي الى هجوم بالسكاكين من قبل طالب مفصول واصدقائه في كربلاء.