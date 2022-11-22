انت الان تتابع خبر السوداني يشكل لجنة لتقييم اداء المحافظين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشدد السوداني على ان "الاعتداء على الاراضي العراقية مرفوضة وغير مقبولة ولا نسمح بإعطاء موافقة"، مشيرا الى انه "خلال يومين هناك اجتماع لمجلس الامن الوطني وتم طلب دراسة حول تواجد القوات على الحدود".

وأشار السوداني الى ان " القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة سيكون رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد وباشراف القضاء مع الفريق الساند"، موضحا ان "الفريق الساند سيمارس جمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم الكبرى ومرتكبيها وتقديمهم الى القانون".ولفت الى ان "زيارة الديوانية كوجهة اولى كانت ضمن اولوياتنا في المنهاج الوزراء ووجهنا بتشكيل ورش عمل من الوزارات للتواجد في المحافظة".

أوضح السوداني ان "هناك تقارير عن انتهاكات لحقوق الانسان وردتنا قبل ان تخرج للرائي العام وتعاملنا معها بمهنية واخذنا الافادات من المتضررين فعليا وسيتم عرضها على الادعاء العام للتحقق منها"، مؤكدا: "لسنا مع التشهير بالأجهزة الأمنية بهذه الطريقة والمقصر منها سوف يحاسب لان هذه القضية تخص الامن الوطني والقومي".