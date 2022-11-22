انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان مجلس النواب رفع جلسته التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".

وكانت الجلسة رقم (13) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني والتي خصصت لمناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق".

