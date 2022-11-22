انت الان تتابع خبر النجف: مختصون يدعون لتعديل قانون الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت محافظة النجف خلال الفترة الماضية حرائق عديدة طالت فنادق ومحال تجارية، فيما دعا مختصون الى تعديل قانون الدفاع المدني وجعله أكثر صرامة في محاسبة المخالفين لشروط السلامة.

عشرات الحرائق تشهدها النجف شهريا أغلبها تعود الى تماس كهربائي بحسب الدفاع المدني ولكن لا معالجة للأسباب التي تؤدّي لتلك الحرائق كالتشابك في الأسلاك ومخالفة شروط الأمان والسلامة في البنايات فضلا عن صعوبة وصول سيارات الإطفاء خصوصا في المدينة القديمة.

وفيما تقرّ رابطة الفنادق بعشوائية أغلب فنادقها رفعت مديرية الدفاع المدني أكثر من تسعمئة دعوى قضائية ضد مبان في المدينة القديمة فقط دون أن تمتلك حق إغلاقها بسبب القوانين غير الحازمة.

مختصون في السلامة والأمان يرون اأنّ قانون الدفاع المدني بحاجة الى تعديل يجعله أكثر صرامة في محاسبة أصحاب المباني المخالفين لشروط السلامة والامان.