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النجف: مختصون يدعون لتعديل قانون الدفاع المدني لمكافحة الحرائق

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت محافظة النجف خلال الفترة الماضية حرائق عديدة طالت فنادق ومحال تجارية، فيما دعا مختصون الى تعديل قانون الدفاع المدني وجعله أكثر صرامة في محاسبة المخالفين لشروط السلامة.

عشرات الحرائق تشهدها النجف شهريا أغلبها تعود الى تماس كهربائي بحسب الدفاع المدني ولكن لا معالجة للأسباب التي تؤدّي لتلك الحرائق كالتشابك في الأسلاك ومخالفة شروط الأمان والسلامة في البنايات فضلا عن صعوبة وصول سيارات الإطفاء خصوصا في المدينة القديمة.

وفيما تقرّ رابطة الفنادق بعشوائية أغلب فنادقها رفعت مديرية الدفاع المدني أكثر من تسعمئة دعوى قضائية ضد مبان في المدينة القديمة فقط دون أن تمتلك حق إغلاقها بسبب القوانين غير الحازمة.

مختصون في السلامة والأمان يرون اأنّ قانون الدفاع المدني بحاجة الى تعديل يجعله أكثر صرامة في محاسبة أصحاب المباني المخالفين لشروط السلامة والامان.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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