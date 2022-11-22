اخبار العالم / اخبار العراق

أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.800 ديناراً لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا