انت الان تتابع خبر بالصور.. آثار الدمار الذي خلفه انفجار أسطوانة الغاز في دهوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، الحصيلة النهائية لحادث حريق في مساكن لطلاب معاهد بمحافظة دهوك.

وقال وزير الصحة، سامان برزنجي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك تسبب بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين".



وقبل قليل، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بايقاف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال.

وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365: "تقرر ايقاف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال".

وبحسب البيان، وجه بارزاني "بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف بشأن حريق دهوك".

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بإصابة 10 أشخاص بانفجار جراء تسرب للغاز داخل اقسام داخلية في محافظة دهوك.

وتشهد محافظات اقليم كردستان الثلاث، سلسلة من الحرائق بدءاً من الحريق الذي نشب في محافظة السليمانية والذي راح ضحيته 15 شخصا لقوا مصرعهم في انفجار اسطوانة غاز بمنطقة سكنية.