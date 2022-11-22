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رسم بيبي بشكل سيء.. رونالدو يدخل في نوبة ضحك (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438871-638046979094725762.png

2022-11-22 | 08:09

رسم بيبي بشكل سيء.. رونالدو يدخل في نوبة ضحك (فيديو)

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الخليج 365 – رياضة
لم يتوقف النجم البرتغالي عن الضحك على نفسه بعد قيامه برسم صورة على الورق لزميله وصديقه المدافع البرتغالي بيبي خلال معسكر المنتخب البرتغالي في قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقرر قائد المنتخب البرتغالي رسم بورتريه لزميله بيبي لكنه رسمه بشكل سيئ؛ ما يشير إلى أنه لا يملك موهبة الرسم، إذ دخل في نوبة ضحك بعدها.

ويملك كريستيانو رونالدو علاقة وطيدة مع زميله المدافع المخضرم بيبي حيث لعبا معًا لسنوات طويلة في المنتخب البرتغالي كما كانا زميلين في .

بيبي لم ير في الرسم ما يجعل كريستيانو رونالدو يضحك بهستيريا بعدما كشف عنه أمامه.

ورغم الأجواء السيئة حول النجم البرتغالي نتيجة تصريحاته الأخيرة ضد فريقه مانشستر يونايتد لكنه أكد من خلال الفيديو حول الصورة والأجواء داخل معسكر المنتخب البرتغالي أنه لا يشعر بأي ضغوط وأنه مرتاح وجاهز لقيادة منتخب البرتغال نحو مجد عالمي.


ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في نهائيات كأس العالم بقطر بمواجهة منتخب غانا يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات المجموعة الثامنة التي تضم، أيضا، منتخبات أوروغواي وكوريا الجنوبية.

وأكد النجم البرتغالي في تصريحات أخيرًا عدم وجود مشاكل مع زملائه في المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز وجواو كانسيلو وشرح أسباب الفيديوهات المنتشرة مؤكدًا علاقته الجيدة باللاعبين واستعداده للعب نهائيات كأس العالم بقوة في محاولة للتتويج باللقب.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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