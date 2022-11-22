انت الان تتابع خبر بعد شائعات إصابته بالعمى.. أول ظهور لرامز جلال (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر رامز في الصورة التي نشرها بصحبة غاريث بيل، لاعب منتخب ويلز الذي يشارك في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر 2022.

وعلق جلال على الصورة كاتباً: "غاريث بيل، كأس العالم قطر 2022".



لكن، رغم نفي شقيقه الفنان ياسر جلال أنباء إصابة رامز بالعمى، فإن الصورة التي نشرها رامز وهو مرتد نظارة شمس، تبدو في مكان مغلق، ما أثار التكهنات حول أنباء إصابته في عينه.

ولم يعلق رامز جلال على تلك الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية على نطاق واسع، واكتفى بنشر الصورة مرتديا نظارة شمسية بجوار غاريث بيل.

وكان الفنان المصري ياسر جلال، قد رد على تلك الأنباء، واصفاً إياها بمجرد "إشاعات سخيفة بلا معنى"، مؤكداً أن شقيقه بخير ولا صحة تماما لما يتداول.

ويعتبر رامز جلال من أشهر مقدمي برامج المقالب في الوطن العربي، ويقدم برنامجًا كل عام في شهر رمضان، ينتظره الملايين، ويحقق من خلاله أعلى نسب مشاهدات على مدار الشهر الكريم.

